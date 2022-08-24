Кузбассовцам предлагают лично убедиться в качестве мобильного интернета от Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предложил новым клиентам услугу тестирования качества связи в течение 15 дней после подключения на тариф «Мой онлайн». Если клиента не устроит голосовая связь или скорость интернета, ему вернут всю оплаченную сумму абонентской платы.

Напомним, тариф «Мой онлайн» в Кемеровской области включает 20 Гб быстрого интернета, безлимитные звонки на Tele2 России и 400 минут на другие мобильные номера домашнего региона. Также клиенты могут смотреть фильмы и сериалы на платформе Wink, безлимитно пользоваться соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджерами Telegram, «ТамТам», Viber и WhatsApp. Абонентская плата составляет 400 рублей в месяц.

Покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи Tele2 охватывает большинство населенных пунктов Кузбасса. Услуги оператора доступны на территории, где проживают 2,6 миллиона человек. В этом году ФГУП «Главный радиочастотный центр» признал Tele2 лидером по средней скорости скачивания и стабильности мобильного интернета в крупнейших городах региона: Кемерове и Новокузнецке.