В Кемерове грузовик обронил на дорогу бетонные плиты

В социальных сетях очевидцы поделились фотографиями бетонных плит, которые валяются посреди проезжей части. Они выпали из грузовика во время движения по перекрестку проспекта Кузнецкого и улицы Красноармейской в районе 9.30. Судя по снимкам, на место инцидента сразу выехали сотрудники ГИБДД. Свидетели происшествия уверяют, что пострадавших нет, но из-за неприятной ситуации на дороге образовалась пробка.

– КамАЗ раскидал плиты. Кузнецкий - Красноармейская. Движение в обе стороны затруднено, - поделились информацией жители города в социальных сетях.

Мнения интернет-пользователей под постом с фотографиями разделились. Так, одни ругают водителя за халатное отношение к работе, а вторые радуются, что все обошлось без серьезных последствий.