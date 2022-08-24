В Кузбассе определили столицу празднования Дня шахтера в 2025 году

Фото: АПК.

Губернатор Сергей Цивилев с рабочей поездкой посетил Прокопьевск, где:

- проинспектировал ход капитального ремонта здания драматического театра;

- проверил работы по благоустройству территории сквера Героев-комсомольцев;

- посетил школу, в которой учился космонавт Борис Волынов;

- принял участие в открытии экспозиции краеведческого музея «Подвиг братства», посвященной многолетней дружбе Прокопьевска и Горловки.

Сергей Цивилев сообщил, что столицей празднования Дня шахтера в 2025 году станет Прокопьевск.

Глава региона возложил цветы к памятнику комсомольцам-прокопчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Сквер с этим монументом стал одним из памятных мест, которое реконструировали на средства гранта, полученного Прокопьевском за присвоение звания «Город трудовой доблести и воинской славы».

Сергей Цивилев отметил важность сохранения исторического облика таких уникальных объектов региона, как Прокопьевский драматический театр. В 2020 году в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса на ремонт и реставрацию драматического театра было выделено 160 миллионов рублей, из них 132,8 миллиона - федеральные средства. В 2022 году еще более 100 миллионов рублей выделено из областного бюджета.

По поручению Сергея Цивилева в Прокопьевском городском краеведческом музее открылась экспозиция «Подвиг братства», посвященная многолетнему сотрудничеству Кузбасса и Донбасса. На открытие выставки приехал мэр Горловки Иван Приходько.

По решению главы региона, 100-летие Прокопьевского краеведческого музея в 2023 году будет отмечаться совместно с Горловским краеведческим музеем, которому тоже исполняется 100 лет.