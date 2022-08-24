В Кузбасс прилетели «Стрижи»

Фото: АПК.

В Кемерово 24 августа прибыла авиационная группа высшего пилотажа Военно-космических сил России «Стрижи»: 20 человек летного состава и 27 специалистов технического обеспечения. На взлетно-посадочную полосу аэропорта им. А. А. Леонова приземлились семь истребителей МиГ-29 и самолет Ил-76.

- Авиационная группа «Стрижи» прилетает в Кузбасс во второй раз. Это знак большого уважения к жителям региона, которых в этом году лучшие летчики страны поздравят с главным профессиональным праздником - Днем шахтера. Пилотажная группа покажет три выступления: в Кемерове, Новокузнецке и Полысаеве - столице областного празднования. Шахтеры и летчики - две очень важные профессии. В небе и под землей эти люди четко понимают, что такое человеческая жизнь и служение своему долгу. Именно поэтому «Стрижи» в эти праздничные дни вместе с нами, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

26 августа в 12.00 авиационная группа проведет «воздушную разведку» маршрута Кемерово - Полысаево - Новокузнецк, по которому будут проходить показательные выступления.

В 16.00 «Стрижи» начнут авиационный показ в центре Новокузнецка.

В 19.00 начнется авиашоу над Кемеровом в районе Московской площади.

27 августа в 18.00 «Стрижи» покажут фигуры высшего пилотажа в небе над городом Полысаево - столицей областного Дня шахтера - 2022.

28 августа с 10.00 до 16.00 пройдет день открытых дверей. Все желающие смогут пройти на взлетную полосу кемеровского аэропорта им А. А. Леонова, чтобы поближе рассмотреть самые современные истребители, послушать интересные рассказы легендарных летчиков-инструкторов.

Напомним, что «Комсомолка» опубликовала программу празднования Дня шахтера в Кузбассе.