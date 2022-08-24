Фото: АПК.

В Кузбассе приступили к реализации проекта «8 шагов по профилактике правонарушений несовершеннолетних». Об этом сообщает администрация правительства региона.

В рамках регионального проекта в ледовом дворце «Кузбасс» стартовал физкультурно-спортивный патриотический квест «Равнение на ГТО!». Ребята разделятся на команды по шесть человек. Для подростков организованы различные испытания:

- «Танковый биатлон» - прохождение маршрута радиоуправляемым танком на время;

- «Первая помощь», где участники продемонстрируют свои знания и навыки при оказании первой помощи пострадавшему;

- викторина «Защитник Отечества» и другие.

Призеры и победители получат медали, команды, занявшие первое - третье места, будут награждены дипломами и кубками.