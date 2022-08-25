В Кузбассе житель до смерти избил знакомого из-за оскорблений. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 28-летний житель города Анжеро-Судженска, избивший до смерти знакомого. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в октябре прошлого года мужчина распивал алкоголь в гостях у жительницы, в компании также был 51-летний знакомый. В ходе застолья молодому жителю не понравилось, что старший гость стал выражаться в его адрес нецензурной бранью. Сначала кузбассовец сделал ему замечание, а после избил.

Утром женщина обнаружила мужчину без признаков жизни. Прибывшие медработники констатировали его смерть. Причиной смерти жителя стала черепно-мозговая травма. Кузбассовец не сотрудничал со следствием и не признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.