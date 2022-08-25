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Общество25 августа 2022 3:46

В Кузбассе завершился трудовой сезон Международного студенческого медицинского отряда «Атлант»

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

В этом году впервые в Кузбассе работал Международный студенческий медицинский отряд «Атлант». Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Бойцы студенческого медотряда оказали значительную помощь новокузнецким врачам. Важно, что такой опыт станет, безусловно, бесценным и для самих будущих медицинских работников. Кроме того, молодежь из других регионов познакомилась с Кузбассом. Мы готовы принять их в будущем для работы в наших медицинских организациях, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Более 40 человек из регионов России и Беларуси в этом году помогали врачам подразделений Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова.

Лучшие студенты были награждены на торжественном закрытии трудового сезона Международного студенческого медотряда «Атлант».