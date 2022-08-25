За сутки в Кузбассе выявили 687 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 687 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 260 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 176 383 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 169 105 человек выздоровели, 2 567 скончались, 4 711 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.