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Общество25 августа 2022 5:13

В Новокузнецке открылся центр уличного баскетбола

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Новокузнецке открылся центр уличного баскетбола. Площадку открыли в рамках спортивного проекта «ПСБ - Детям». Здесь шесть отдельных зон, которые соответствуют регламенту Международной федерации баскетбола. Это позволяет проводить на этой площадке не только тренировки и региональные мероприятия, но и соревнования всероссийского и международного уровней.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Новокузнецк проинспектировал ход благоустройства парка имени маршала Жукова. Уже установлена Стела Трудовой Доблести, идет подготовка к установке сенсорного экрана, где любой человек сможет получить информацию о своем родственнике, которая хранится во всех архивах страны.

Сергей Цивилев поручил благоустроить сквер и установить современную детскую площадку во дворе дома рядом с парком имени маршала Жукова.