Фото: АПК.

Кузбасс получит 107 млн рублей федеральных грантов на развитие туризма в 2023 году. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Победителями конкурсного отбора Ростуризма стали кузбасские проекты по двум направлениям. В общей сложности на развитие туристической инфраструктуры в 2023 году регион получит 87 млн рублей.

На создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов будут направлены 23 млн рублей. На приобретение туристического оборудования, разработку новых туристических маршрутов, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями предоставят 64 млн рублей.

Кроме того, на поддержку и продвижение событийных мероприятий Кузбасс получит более 20 млн рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на проведение в 2023 году фестиваля «Динотерра» в Чебулинском округе.