В Кемерове на время празднования Дня шахтера ограничат движение

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове будет ограничено движение транспорта в связи с празднованием Дня шахтера. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, 26 августа с 16.30 до 00.30 будет ограничено движение транспорта по пр. Притомский от пр. Советский до ул. Волгоградская. Объезд будет осуществляться по пр. Октябрьский.

Также на дублере пр. Притомский в районе парковки перед Московской площадью установят временные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку для транспорта с 20.00 часов 25 августа до окончания мероприятий.

После окончания праздничных мероприятий 26 августа с 22.00 до 22.40 будет запрещено движение:

- по пр. Октябрьский от ул. Центральный проезд до ул. Тухачевского

- по ул. Центральный проезд от пр. Ленина до пр. Октябрьский.