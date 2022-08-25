Сергей Цивилев проинспектировал готовность обновленного учебного учреждения в Новокузнецке

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проинспектировал готовность обновленного учебного учреждения «Начальная школа-детский сад №235» в Новокузнецке.

После капитального ремонта открыли образовательное учреждение, которое реализует два уровня общего образования. Капитальный ремонт проведен по поручению президента Владимира Путина в рамках губернаторской программы «Мой новый детский сад».

Отмечено, что «Начальная школа-детский сад №235» рассчитана на 140 мест. Дошкольное отделение включает в себя 4 группы и 6 начальных классов.