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Общество25 августа 2022 7:52

Сергей Цивилев проинспектировал готовность обновленного учебного учреждения в Новокузнецке

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проинспектировал готовность обновленного учебного учреждения «Начальная школа-детский сад №235» в Новокузнецке.

После капитального ремонта открыли образовательное учреждение, которое реализует два уровня общего образования. Капитальный ремонт проведен по поручению президента Владимира Путина в рамках губернаторской программы «Мой новый детский сад».

Отмечено, что «Начальная школа-детский сад №235» рассчитана на 140 мест. Дошкольное отделение включает в себя 4 группы и 6 начальных классов.