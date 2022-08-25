Сбербанк и Министерство образования Кузбасса заключили соглашение о волонтерской помощи

Кемеровское отделение Сбербанка заключило с Министерством образования Кузбасса соглашение о партнерстве и волонтерском сотрудничестве в сфере повышения правовой и финансовой грамотности детей, оставшихся без попечения родителей.

Волонтеры проекта из числа сотрудников Сбера в интерактивной и игровой форме расскажут воспитанникам социальных учреждений об их правах и обязанностях, а также о важности прав других граждан. В частности, через викторины, тесты и открытые уроки дети узнают про кредитные обязательства, защиту прав потребителей, виды ответственности и взаимодействие с государственными органами и работу портала Госуслуг. Разработанные уроки помогают наработать практические навыки и в дальнейшем адаптироваться во взрослой жизни.

Подписанное соглашение является частью проекта команды волонтеров Сибирского банка - аналогичный документ уже был подписано в Новосибирске. Совместно наработанный методический материал будет тиражироваться во все регионы присутствия.

Андрей Беднарский, управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк:

«Нашей задачей в рамках этого проекта является помощь детям в получении практических знаний, которые им помогут во взрослой самостоятельной жизни. Все подготовленные материалы понятны и актуальны - для этого нам помогали квалифицированные юристы и психологи. Благодаря подписанному соглашению мы сможем прийти в большее число учреждений, а значит, больше детей получат знания».

Партнерский материал.