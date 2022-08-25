Фото: АПК.

В Государственном архиве Кузбасса открылась выставка, посвященная Дню шахтера - 2022. Администрация правительства региона сообщает, что выставка работает в Кемерове на улице Красная, 7 в будние дни с 09.00 до 16.00. Вход свободный.

В экспозиции представлена историческая информация о развитии угольной промышленности Кузбасса с 1912 по 1926 годы. Посетители могут ознакомиться с уникальными документами из фондов Акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей, Автономной Индустриальной колонии «Кузбасс», Правления угольных копей Западной Сибири.

Кроме того, на выставке представлены архивные документы, рассказывающие о первых рудниках и способах добычи каменного угля в разное время, об открытии месторождений Кузнецкого угольного бассейна.