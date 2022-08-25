В Кемерове задержали мужчину, укравшего у своей дочери деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровские полицейские задержали ранее неоднократно судимого 48-летнего жителя, укравшего у своей дочери деньги. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась 27-летняя жительница жилого района Кедровка. Она рассказала, что неизвестный похитил из ее квартиры пять тысяч рублей.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен отец женщины. Оказалось, что жительница попросила его посидеть с ее ребенком в то время, когда она отлучилась в магазин. После ухода отца женщина не обнаружила своих денег, лежавших в шкафу. Мужчина забрал денежные средства и скрылся. Он потратил наличные на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.