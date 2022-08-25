В Кузбассе отправится в колонию житель за угрозу убить следователя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вынесен приговор 26-летнему жителю Тяжинского района, угрожавшему убийством следователю. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в январе 2022 года мужчина находился в изоляторе временного содержания. Он пригрозил убийством и применением насилия следователю, знакомившей его с материалами уголовного дела по обвинению в совершении кражи.

Следователь восприняла угрозу реально и сообщила руководству об угрозе. Изначально мужчина не сотрудничал со следствием, но после того как ему предъявлены неопровержимые доказательства, он признал вину.

Суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.