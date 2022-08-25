Праздничные выходные в «Томской Писанице»: бесплатная экскурсия, лотерея впечатлений и арт-локация в честь Дня Шахтера

Фото: пресс-служба Томской Писаницы.

27 и 28 августа в музее-заповеднике «Томская Писаница» пройдет серия семейных мероприятий в честь важного для Кузбасса праздника «Дня Шахтера».

Специальное предложение!

Экскурсия «Горячее сердце Сибири». В обычные дни такой экскурсии нет, но в честь праздника она состоится и пройдет бесплатно. Настоящий угольный эксклюзив! Начало в 13.15, 14.15, 15.15.

Немного творчества!

В свободном пространстве арт-локации «Живой уголек» можно будет почувствовать себя художником и создать не только большую открытку-поздравление, но и «угольный сувенир» на память о теплых выходных!

Подарки!

В «Лотерее впечатлений» 27 и 28 августа можно получить сертификаты на поездку верхом на печке, автопоезде или на квадроцикле, возможность пострелять из лука и выковать себе традиционный русский нож. Для компании близких будет разыграна путевка на один день в деревенский домик и юрту. Отдельным призом станут «омолаживающие процедуры» в чане под отрытым небом, с которыми можно познакомится поближе, получив сертификат на интерактивную экскурсию «Сказ о молодильных яблоках и живой воде».

Чтобы принять участие в «Лотерее впечатлений» - достаточно приехать в музей, оплатить входной билет (можно Пушкинской картой), указать ФИО с номером телефона и опустить билет в лототрон.

Барабан удачи крутится в 13.00, 14.00, 15.00 на сцене в центре музея.

Проводите лето красиво и празднично в «Томской Писанице»!

Стоимость входного билета в музей в выходные: 450 - полный билет, 350 - льготный билет. Детям до 5 лет - бесплатно. Действует вход по Пушкинской карте.