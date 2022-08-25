Губернатор Кузбасса проверил ход работ по установке монумента Воину-освободителю

Фото: АПК.

Сергей Цивилев проверил ход работ по установке монумента Воину-освободителю. Он возводится в Кемерове рядом с Президентским кадетским училищем.

Из Москвы в Кузбасс прибыла часть конструкции монумента Воину-освободителю, прототипом которого стал наш земляк Николай Масалов. Многотонное основание, на котором будет установлена 30-метровая скульптура, доставили большегрузом.

С 26 по 31 августа в регион доставят остальные ярусы конструкции, и специалисты смогут приступить к сборке. Сергей Цивилев потребовал, чтобы подрядчики увеличили темпы работ.