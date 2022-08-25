Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 11:08

Губернатор Кузбасса проверил ход работ по установке монумента Воину-освободителю

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Сергей Цивилев проверил ход работ по установке монумента Воину-освободителю. Он возводится в Кемерове рядом с Президентским кадетским училищем.

Из Москвы в Кузбасс прибыла часть конструкции монумента Воину-освободителю, прототипом которого стал наш земляк Николай Масалов. Многотонное основание, на котором будет установлена 30-метровая скульптура, доставили большегрузом.

С 26 по 31 августа в регион доставят остальные ярусы конструкции, и специалисты смогут приступить к сборке. Сергей Цивилев потребовал, чтобы подрядчики увеличили темпы работ.