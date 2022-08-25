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Общество25 августа 2022 12:38

Яхта совладельца угольной компании Кузбасса затонула у берегов Италии

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Скрин: GuardiaCostiera.

Скрин: GuardiaCostiera.

У берегов Италии затонула 50-миллионная яхта, собственником которой итальянские СМИ называют совладельца одной из угольной компании Кемеровской области Геннадия Айвазяна. Материал на данную тему появился на сайте местного портала La Gazzetta Del Mezzogiorno.

В ночь на 21 августа около Сицилии яхта «Май Сага» ушла под воду. О попадании воды на борт сообщил экипаж, а затем эвакуировался.

Судно олигарха пытались отбуксировать в порт, но погодные условия ухудшились и яхта затонула.