Яхта совладельца угольной компании Кузбасса затонула у берегов Италии

Скрин: GuardiaCostiera.

У берегов Италии затонула 50-миллионная яхта, собственником которой итальянские СМИ называют совладельца одной из угольной компании Кемеровской области Геннадия Айвазяна. Материал на данную тему появился на сайте местного портала La Gazzetta Del Mezzogiorno.

В ночь на 21 августа около Сицилии яхта «Май Сага» ушла под воду. О попадании воды на борт сообщил экипаж, а затем эвакуировался.

Судно олигарха пытались отбуксировать в порт, но погодные условия ухудшились и яхта затонула.