В кемеровской реке Искитимка поймали экзотическую рыбу

Редкая рыба попалась на обычную удочку. Фото: Личный архив

17-летний Артем Журавский из города Кемерово поймал в реке Искитимка необычную рыбку. В социальных сетях юный рыбак поделился фотографией улова, название этой красавицы точно установить не смогли. Комментаторы под снимком предположили, что это может быть либо плекостомус, либо парчовый птеригоплихт. Удивительным в этой истории является то, что рыбы такого вида обитают в тропиках, в северо-восточный Южной Америке, Бразилии и Гвиане.

Экзотического обитателя Искитимки Артем поймал на обычную удочку с поплавком, для прикорма использовал червяка. Налюбовавшись, молодой человек вернул рыбу обратно в речку

- После поимки и фотосессии рыбка была отпущена в почти родную среду. Надеюсь, сможет порадовать и других рыбаков,- прокомментировал «Комсомолке» сам Артем.