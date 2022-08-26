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Общество26 августа 2022 2:45

За сутки в Кузбассе выявили 695 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 177 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 695 новых случаев коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 695 новых случаев коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 695 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 210 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 177 078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 169 315 человек выздоровели, 2 569 скончались, 5 194 гражданина находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.