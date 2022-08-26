Жительница Новокузнецка лишилась более 900 тысяч рублей, решив обновить банковское приложение. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке 39-летная жительница лишилась более 900 тысяч рублей, решив обновить банковское приложение. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась новокузнечанка. Она рассказала о хищении у нее более 900 тысяч рублей, большая часть из которых являлись кредитными средствами. Правоохранители установили, что накануне жительнице на мобильный телефон стали поступать оповещения об обновлении приложения одного из банков. Женщина нажала на одно из них, а после у нее началась загрузка программы.

Она не обратила внимание, что устанавливаемая программа не является официальным приложением банка. После установки ей стали поступать уведомления, что происходят списания с банковского счета. Новокузнечанка позвонила на горячую линию кредитной организации. Женщина заблокировала все операции, запросила информацию о транзакциях. Выяснилось, что около 47 тысяч рублей были списаны с ее накопительного счета. Также на сумму более 1 159 000 рублей был оформлен автокредит. Кроме того, были осуществлены денежные переводы в сумме около 907 000 рубля.

Предварительно, мобильник новокузнечанки был заражен вредоносной программой, которая позволила злоумышленникам получить доступ к ее личному кабинету в банковском приложении.

Правоохранители устанавливают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.