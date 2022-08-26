В Кемерове трамваи №5 временно будут ходить по укороченному маршруту

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове трамваи маршрута № 5 временно будут ходить от КЭМЗа до остановки «Мост» на Автозаводской. Горадминистрация сообщает, что это связано с ремонтом на коммунальных сетях по ул. У. Громовой и закрытием движения транспорта по ул. Космической на участке от ул. Базовой до ул. Радищева. По завершении работ движение трамвая возобновится по обычному маршруту - до Южного.

Для удобства пассажиров организован дополнительный автобусный маршрут № 41 «с/з Кемеровский - ж/д вокзал». Путь его следования: остановка «с/з Кемеровский», ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я Линия, ул. Радищева, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, ж/д вокзал в прямом и обратном направлениях.

Уточнить информацию о движении пассажирского транспорта можно у оператора справочно-информационной службы МБУ «УЕЗТУ» по телефону 57-46-57, ежедневно с 7.00 до 23.00.