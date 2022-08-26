В Кемерове в День шахтера запустят шаттлы до Московской площади

Фото: Администрация города Кемерово.

Вечером в пятницу, 26 августа, на Московской площади в Кемерове развернутся народные гуляния в честь Дня шахтера. В связи с этим Притомский проспект 26 августа с 16.30 станет пешеходным. Движение перекроют на участке от улицы Волгоградской до управления РЖД. Также будут отменены автобусные маршруты № 88 «Д. п. «Шалготарьян» - ж/д вокзал», № 84 «Д. п. «Шалготарьян» - КЭМЗ», № 90А «Д.п. «Центральный» - СК «Кузбасс-Арена». Об этом сообщает администрация города.

Доехать до Московской площади можно будет на специальных автобусах- шаттлах, отправление которых предусмотрено из трех точек: летний вокзал (автобус № 300), сельская больница (автобус № 301), 1-й Универсам, ул. Кирова (автобус № 302).

В зависимости от дорожной ситуации интервал движения составит 10-15 минут. Они будут работать с 16.30 на протяжении всего праздничного мероприятия как в прямом, так и в обратном направлениях. Стоимость проезда обычная, действуют все льготы и проездные. По традиции, после фейерверка общественный транспорт развезет кемеровчан во все районы областного центра.