Новой традицией областного Дня шахтера в Кузбассе станет парад делегаций горняков

Фото: АПК.

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в ходе торжественного приема, проведенного в городе Полысаево, где сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные главному профессиональному празднику региона.

Цель включения парада в программу праздничных мероприятий, по словам главы региона, - подчеркнуть авторитет шахтерской профессии. В Полысаеве делегации горняков прошли по одной из центральных улиц города, не смотря на дождь. Конечным пунктом парада стал обновленный к празднику городской стадион. Здесь уложили искусственный газон, добавили оборудование для занятий физкультурой и спортом. На стадионе состоялся и торжественный прием горняков.