Фото: АПК.

В Кузбассе пройдут первые соревнования под эгидой международного спортивного форума «Россия - спортивная держава». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в Кузбассе пройдет фестиваль летних видов спорта «ВодаФест». Более 500 спортсменов и любителей здорового образа 27 и 28 августа примут участие в соревнованиях по плаванию, пляжному волейболу, силовому экстриму, триатлону. Мероприятие пройдет в бухте «Ассоль» на Беловском водохранилище. На все соревнования фестиваля летних видов спорта «ВодаФест» вход свободный для всех желающих.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что регион бьет рекорды по строительству спортивных объектов, аналогов которым нет не только в нашей стране, но и в Европе. За последние четыре года в Кузбассе открыто больше 320 спортивных объектов.

- Вот и сейчас в Кузбассе под эгидой форума «Россия - спортивная держава» пройдет фестиваль летних видов спорта. То, что наш регион выбран местом проведения главного спортивного форума страны с 28 по 30 сентября 2022 года - это очень высокая оценка, - добавил губернатор Кузбасса.