В Кемерове осудили жительницу, которая обворовала спящего мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове осуждена 44-летняя жительница, которая обворовала спящего мужчину. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в полицию в мае 2022 года обратился 40-летний житель. Он рассказал, что неизвестная похитила у него мобильный и серебряную цепь с крестом. Ущерб составил около 21 тысячи рублей. Правоохранители задержали жительницу. Установили, что женщина и мужчина познакомились на улице. Они вместе распивали алкоголь в одном из дворов. В ходе застолья кемеровчанин уснул и упал с лавочки на землю. Женщина попыталась его поднять, но не смогла. Тогда она забрала смартфон из кармана его куртки, сняла серебряную цепь с крестом с его шеи и скрылась. Украденное имущество она сдала в ломбард, а вырученные 5 600 рублей потратила.

Уголовное дело было направлено в суд. Женщину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также женщина обязана возместить мужчине причиненный ущерб в полном объеме.