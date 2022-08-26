Президент России поздравил работников и ветеранов угольной отрасли Кузбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли Кузбасса с Днем шахтера. Поздравительный адрес на торжественном чествовании работников и ветеранов угольной отрасли Кузбасса зачитал губернатор Сергей Цивилев.

- Вы по праву гордитесь именами и ведущими достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки, - говорится в поздравлении президента.

Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение работников трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи.

- От души желаю вам успеха, доброго здоровья и благополучия, - добавил Владимир Путин.