Президент России поздравил работников и ветеранов угольной отрасли Кузбасса.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли Кузбасса с Днем шахтера. Поздравительный адрес на торжественном чествовании работников и ветеранов угольной отрасли Кузбасса зачитал губернатор Сергей Цивилев.
- Вы по праву гордитесь именами и ведущими достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки, - говорится в поздравлении президента.
Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение работников трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи.
- От души желаю вам успеха, доброго здоровья и благополучия, - добавил Владимир Путин.