В Новокузнецке один человек погиб и один получил травмы после наезда КамАЗа

Фото: ВКонтакте/ДТП Новокузнецка.

В Новокузнецке 25 августа в 9.30 на технологическом проезде для обслуживания мостового сооружения возле дома № 20 на Покрышкина КамАЗ наехал на двух пешеходов. Подробности случившегося сообщили в городской ГИБДД.

Предварительно, водитель 1969 года рождения управлял автомобилем КамАЗ. Мужчина не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом. Наехал на мужчину 1968 года рождения и женщину 1985 года рождения, которые находились на проезжей части технологического проезда без цели его перехода.

Отмечено, что до прибытия скорой помощи на месте скончалась женщина. Мужчина находится на стационарном лечении, он получил телесные повреждения.