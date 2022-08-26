Клиентам Tele2 помогут вернуть средства за отмену рейса или некачественный товар

Фото: пресс-служба Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил новый сервис помощи жертвам мошенников и недобросовестных продавцов. Услуга называется «Защита от мошенников» и должна помочь клиентам мобильного оператора опротестовать платеж и вернуть средства при наличии претензии к товару или услуге.

Воспользоваться новой услугой можно в случае отмены рейса, переноса концерта или отмены онлайн-бронирования, блокировки доступа к личному кабинету криптоплатформы, невозврата средств торговой точкой и даже при совершении покупок на фишинговых сайтах или в фейковых интернет-магазинах. Это возможно благодаря чарджбэку – процедуре опротестования банковской транзакции, предусмотренной международными платежными системами МИР, VISA и MasterCard.

Юристы сервиса заполнят за клиента заявление в банк на опротестование транзакции на русском и (при необходимости) на английском языках, помогут собрать необходимые документы и отправят их в банк. По каждому эпизоду в личном кабинете клиента запрашиваются определенные данные. Например, это могут быть фото некачественного товара или скриншоты переписки с продавцом в случае его недоставки. Личные документы пользователя, в том числе копия паспорта, не потребуются. Правда, гарантировать возврат средств на 100% невозможно, так как решение принимается финансовыми институтами - банками, платежными системами. Последние устанавливают разные сроки опротестования транзакций до 540 дней, однако шансы возврата повышаются при более раннем обращении.

Сервис предоставляется по подписке. После бесплатного трехдневного промопериода цена составит 8 рублей в день. Никаких дополнительных платежей не потребуется. Для подключения необходимо ввести номер телефона на странице услуги или набрать команду *951*1# – после активации придет SMS с инструкцией по использованию сервиса.