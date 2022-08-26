В Кузбассе 21-летняя автоледи без прав едва не протаранила машину ДПС

Скрин: opertv.ru

В Ленинске-Кузнецком полицейские привлекли к ответственности 21-летнюю бесправницу, которая спровоцировала аварийную ситуацию на дороге. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что экипаж ГИБДД остановил на улице Григорченкова автомобиль Citroen C3. Автомобилистка спровоцировала аварийную ситуацию - при выезде со второстепенной дороги на главную едва не протаранила патрульную машину. Выяснили, что у девушки не было водительских прав. Она рассказала, что прошла обучение в автошколе, но еще не приступила к сдаче экзаменов.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении нее протокол. Ей назначили административный штраф в размере 5 000 рублей. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.