Фото: АПК.

Мотопробег «Донбасс - Кузбасс» состоится в рамках форума «Россия - спортивная держава». Администрация правительства региона сообщает, что мотопробег стартует 4 сентября из Донецка, 29 сентября его участники прибудут в Кемерово.

Кузбасские мотоциклисты и представители мотоклуба «Ночные волки» проедут по маршруту, который в 1935 году на лыжах преодолели шахтеры Прокопьевска, чтобы передать коллегам из Горловки знамя шахтеров Кузбасса.

В Донбасс 28 августа отправится делегация мотоциклистов Кузбасса на брендированном автобусе для участия в мотопробеге. Они повезут братскому угольному региону 15 сибирских кедров, которые высадят на аллее Дружбы в Горловке. Также в рамках мотопробега запланирован символический обмен углем.