Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам с 29 августа по 2 сентября

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса с 29 августа по 2 сентября текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 29 августа можно будет обратиться к Сергею Рубану - министру транспорта Кузбасса по телефону 8 (3842) 75-81-35. 30 августа принимает вопросы жителей региона Андрей Громов - и. о. министра промышленности и торговли Кузбасса. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 58-65-31.

В среду, 31 августа, примет обращения кузбассовцев Вера Гончарова - начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка администрации правительства Кузбасса. Заявления принимаются по телефону 8 (3842) 58-54-36. В четверг, 1 сентября, будет общаться с гражданами по телефону 8 (3842) 58-51-71 Сергей Ващенко - заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации. Также примет обращения кузбассовцев Валентина Богатенко - уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе по телефону 8 (3842) 34-95-96.

В пятницу, 2 сентября, ответит на вопросы жителей Юрий Перфильев - начальник управления губернатора по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 36-33-65.