Губернатор Кузбасса поздравил угольщиков и ветеранов отрасли с Днем шахтера. На самоотверженном труде горняков, их отваге стоял и будет стоять Кузбасс, - подчеркнул глава региона.

С этой профессией так или иначе связаны все жители - горняки, добывая уголь, работают в интересах экономики региона, а сотрудники здравоохранения, культуры, спорта и других сфер трудятся, в том числе, и в интересах шахтеров.

Особенностью празднования Дня шахтера нынешнего года стало проведение торжественных мероприятий в трех территориях - областной столице праздника Полысаеве, а также в столицах северной и южной агломераций региона, Кемерове и Новокузнецке. Это еще раз поможет показать авторитет шахтерской профессии, такой нужной стране, - отметил Сергей Цивилев.