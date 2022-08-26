Новокузнечане увидели авиашоу «Стрижей»

Новокузнечане впервые увидели в своем городе авиашоу от пилотажной группы. Фото: Федор БАРАНОВ

В пятницу, 26 августа, жители Новокузнецка впервые увидели в своем городе авиашоу от пилотажной группы «Стрижи». Шесть истребителей ровно в 16.00 начали выписывать фигуры над центром города.

Новокузнечане, с нетерпением ожидавшие выступления воздушных асов, заранее собрались на Театральной площади, куда жителям рекомендовали подойти представители администрации города. Однако с началом выступления выяснилось, что точка наблюдения не самая лучшая. Свои сложные фигуры «Стрижи» выписывали в основном над проспектом Курако, лишь немного захватывая проспект Металлургов.

Впрочем, это не помешало зрителям восторженно кричать и махать руками пилотам. Конечно, с высоты они вряд ли видели все эти приветствия, но многочисленные фото и видеоролики, которые выложили в сеть впечатленные зрелищем новокузнечане, непременно оценят.