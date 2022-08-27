Полиция Прокопьевска ищет пропавшую 15-летнюю девочку

Вчера вечером в полицию Прокопьевска («Центральный» отдел) обратилась женщина с просьбой найти ее 15-летнюю дочь.

Около 16.00 девочка ушла из дома и не вернулась. Полицейские опросили знакомых подростка, но найти девочку не получилось.

Согласно ориентировке ей на вид 15-16 лет, рост - 145 см, телосложение среднее, волосы темно-русые волнистые до плеч, глаза карие. Из одежды на подростке были черная футболка, черные бриджи, белые кроссовки.

Информацию можно сообщать по телефонам: 8-(3846)-61-50-40 или «02» («102» - с мобильного).