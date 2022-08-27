Экономистам Кузбасса станут вручать награды

В Кемеровской области учредили награду - «Заслуженный финансист».

Она полагается специалистам органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций, которые внесли существенный вклад в развитие экономики и финансов области. При этом экономист должен отработать 10 лет и иметь как минимум одну региональную награду. Подробный порядок создания ходатайства о присвоении звания можно посмотреть в электронном бюллетене Правительства Кузбасса.

Награда выглядит как круглый нагрудный знак диаметром 3,5 см, изготовленный из золота. На нем изображены рельефные лавровые ветви, надпись «Заслуженный финансист Кузбасса» и герб области.