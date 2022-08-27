В новокузнецких киосках изъяли 72 литра незаконного пива

Полицейские Новокузнецка проводили ночной рейд в Заводском районе и обнаружили два случая незаконной продажи алкоголя ночью.

На проспекте Советской Армии сотрудники УМВД увидели толпу распивающих пиво мужчин. На вопрос, откуда в позднее время у них алкоголь, граждане сослались на близлежащий киоск.

Оказалось, что продавщица решила немного подзаработать: купила пива и продавала ночью по более высокой цене. Такая же ситуация произошла с другим киоском по улице Тореза. В итоге полицейские изъяли 72 литра пива: 65 из первого киоска и семь из второго.

Продавщицам, у которых забрали алкоголь, выписали штраф по две тысячи рублей, а материалы дела отправили в суд.