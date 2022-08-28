За сутки в Кузбассе выявили 868 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 868 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 887 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 178 734 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 170 выздоровели, 2 573 скончались, 5 915 гражданина находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.