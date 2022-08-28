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Происшествия28 августа 2022 4:26

В Кузбассе случилось землетрясение

Возникновение подземных толчков случилось по естественным причинам
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: asgsr.ru.

Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе 28 августа сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 1.21, которая произошла на территории Куздеевского сельского поселения в Новокузнецком районе с координатами 53.52 широты и 87.93 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 1.7, в эпицентре интенсивность 1.9.

Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен как earthquake (землетрясение).