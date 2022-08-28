В аэропорту Кемерова выстроилась огромная очередь к самолетам «Стрижей»

Фото: Анна Анна.

Сегодня, 28 августа, с 10.00 в международном аэропорту города Кемерово им. А. А. Леонова состоялся статический показ самолетов авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Об этом сообщили пилоты группы в Telegram.

У кузбассовцев была уникальная возможность рассмотреть вблизи истребители МиГ-29, посидеть в кабине боевого самолета, пообщаться и сфотографироваться с летным составом.Вход на территорию аэропорта осуществлялся согласно утвержденным спискам.

Однако, для всех желающих, которые не успели подать заявку на пропуск, была организована отдельная зона показа.