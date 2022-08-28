Работников и ветеранов угольной отрасли Кузбасса поздравил Михаил Мишустин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли Кузбасса. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В поздравительной телеграмме ко Дню шахтера Михаил Мишустин отметил, что благодаря выдающимся достижениям работников отрасли Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный топливно-энергетический комплекс - ключевым в национальной экономике.

- Ваш труд связан с риском для жизни и здоровья. Спускаясь на сотни метров вглубь земли, вы проявляете не только высочайший профессионализм, но и лучшие человеческие качества, готовы прийти на помощь товарищам в любую минуту, - добавил Михаил Мишустин.

Председатель Правительства РФ также пожелал работникам новых трудовых успехов, крепкого здоровья и благополучия. Особые слова благодарности выразил ветеранам, которые передают свой опыт и знания новому поколению специалистов.