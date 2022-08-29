В Кузбассе пропала без вести женщина в синем халате

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе пропала без вести 56-летняя Ирина Борисовна Шеховцева (Мишук). Поисками женщины занимаются волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение жительницы Кузбасса неизвестно с 27 августа. Пропавшая могла отправиться в пгт. Краснобродский в Беловском районе, а также в поселок Трудармейский в Прокопьевском районе.

Приметы женщины: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Ирина Шеховцева была одета в синий халат и бежевые шлепанцы.

Отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.