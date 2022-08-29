В Кемерове произошло землетрясение магнитудой 3,0

Сейсмостанции зафиксировали в Кузбассе еще одно землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло 29 августа в 8.42 в районе Кедровского угольного разреза. Координаты сейсмособытия - 55.56 широты и 86.01 долготы.

Магнитуда землетрясения составила 3,0, интенсивность толчков в эпицентре - 3,4 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило естественный характер, оно обозначено в сводке как earthquake - «землетрясение».