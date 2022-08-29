В Кемерове отменят часть автобусных рейсов

Фото: администрация г. Кемерово

С понедельника, 5 сентября, в Кемерове изменится расписание сезонных автобусных маршрутов и будет отменена часть рейсов. Об этом сообщили в администрации города.

Изменения внесены в расписание следующих маршрутов:

№ 109 «Д.п. Центральный - с. Подонино»: 8.30, 17.00 (вторник, пятница, выходные);

№ 119/125 «ТРК Променад 2 - с.о. «Семеновка» - с. Креково» ежедневно: 8.00, 12.40, 16.20;

№ 123 «Д.п. «Центральный» - с.о. «Денисово» ежедневно: 9.20, 14.35, 17.05;

№ 124 «Ж.д. вокзал - с.о. «Печатник» ежедневно: 9.00, 13.00, 17.10;

№ 140/141 «Ж.д. вокзал - с.о. «Черемушки» ежедневно: 9.20 (№ 141), 11.25 (№ 140), 14.05 (№ 141), 17.10 (№140);

№ 147 «ТРК «Променад 2» - с.о. «Маручак» ежедневно: 7.30, 9.20, 12.00, 13.40, 17.10, 19.00;

№ 152 «ТРК «Променад 2» - с.о. «Медик» ежедневно: 8.35, 16.40;

№ 200а «Д.п. «Центральный» - с.о. «Дружба» ежедневно: 8.20, 12.00, 18.10;

№ 201 «ТРК «Променад 2» - с.о. «Синильга» на 10.00, 16.50;

№ 202 «Д.п. «Центральный» - с.о. «Синильга» ежедневно: 8.10, 10.30, 16.00, 18.20;

Кроме того, будут отменены рейсы по маршрутам:

№ 87 «Д.п. «Комсомольский» - с.о. «Южное» - в будни рейс на 21.17 от д.п. «Комсомольский» будет выполняться до остановки «Ул. 1-я линия», то есть рейс с отправлением в 22.07 из с.о. «Южное» отменяется;

89аэ/89э «д.п. «Комсомольский» - с.о. «Пищевик» - с.о. «Химик» - в 19.40;

№ 113 «ТРК «Променад 2» - с.о. «Маручак» в 19.05;

№ 130 «Ж.д. вокзал - с.о. «Березка» в 8.00, 19.35;

№ 135 «Д.п. «Центральный» - с.о. «Мамаевка» в 19.20;

№ 145 «Ж.д. вокзал - с.о. «Сухой Искитим» в 8.00, 19.00;

№ 146 «Д.п. «Комсомольский» - с.о. «Сухой Искитим» в 19.40;

№ 150 «ТРК «Променад» - с.о. «Строитель» в 20.00;

№ 155/155а «Д.п. «Прогресс» - с.о. «Заря» ежедневно: 7.20 (№ 155а), 8.25, 20.20 (№ 155);

№ 158/158а «Д.п. «Прогресс» - с.о. «Радуга» ежедневно: 7.55 (№ 158а);

№ 162 «ДК Кировского - с.о. «Озерное» в 19.42;

№ 176 «Драмтеатр - с.о. «Азотовец» в 18.55;

№ 203/204 «Д.п. «Комсомольский» - с.о. «Октябрьский»:

в 19.45 часов от КЭМЗ (№ 204), в 20.45 часов из с.о. «Октябрьский» (№ 203);

С 10 сентября отменяются рейсы в выходные дни по маршрутам:

№ 148 «КЭМЗ - с.о. «Маручак» в 19.45;

№ 183 «ТРК «Променад 2» - с.о. «Азотовец» в 7.20.