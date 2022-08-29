В Кузбассе сняли с поезда пьяного вахтовика

Фото: архив "КП"
Фото: Екатерина РОМАНОВА
В Белове с поезда Новокузнецк-Анапа сняли пьяного мужчину: он вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.
В дежурную часть линейного отдела поступило сообщение о том, что к вагону № 4 пассажирского поезда требуется наряд полиции. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские выяснили, что 36-летний житель Кузбасса, будучи нетрезвым, нарушал общественный порядок, вел себя агрессивно, ругался матом на проводников и пассажиров. В связи с этим представитель компании-перевозчика отказал мужчине в дальнейшем проезде.
Дебошира сняли с поезда и доставили в дежурную часть. Оказалось, что мужчина ехал в Анапу, где работает вахтовым методом разнорабочим на стройке. Медосвидетельствование подтвердило у кузбассовца тяжелую степень алкогольного опьянения.
В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.