В кузбасском городе домашний скот пасется на кладбище

Жительница города Прокопьевск жалуется, что целое стадо животных ходит по кладбищу поселка Красный Углекоп. В социальных сетях женщина поделилась фотографиями коров и овец, пасущихся вокруг могил. Вдобавок они разгуливают без присмотра пастуха. На снимках видно, что состояние могил от пасущейся скотины прилично пострадало. Также прокопчанка возмутилась халатным отношением работников кладбища

- Кто вообще следит за кладбищем? Там полный бардак. Люди платят такие деньги за могилы. Все заросшее, тропинок нет. Коровы цветы на могилках жрут. Кошмар! - пишет автор поста в соцсетях.

Одна из горожанок поделилась в комментариях, что это не первый случай самостоятельной прогулки скота по кладбищу. В прошлый раз животное сломало зеркало автомобиля посетителей кладбища.