В Кузбассе более 11 миллиардов рублей выделено на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону

Фото: АПК.

В Кузбассе в этом году на подготовку объектов ЖКХ выделено более 11 миллиардов рублей. Это позволило закрыть еще 34 устаревших котельных, а потребителей переключить на современные системы теплоснабжения. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Работы по подготовке региона к отопительному сезону завершены на 85%:

- из 918 котельных полностью к запуску готовы 700.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что в регионе активно ведется работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Большое внимание уделяют отдаленным территориям.

Коммунальные службы готовят к работе:

- в Кемерове 63 котельные;

- в Анжеро-Судженске 22 котельные и одну теплоэлектроцентраль (ТЭЦ);

- в Тайге 14 котельных;

- в Новокузнецке планируется заменить около 12 км труб.