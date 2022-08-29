Новокузнецкие хирурги удалили женщине гигантскую грыжу

Фото: Минздрав Кузбасса

Хирурги Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А.А. Луцика спасли жизнь 82-летней пациентке с гигантской грыжей. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Женщина страдала грыжей передней брюшной стенки более 20 лет. Во время очередного приступа острой боли пенсионерку доставили на скорой в клиническую больницу № 29 имени А.А. Луцика. Врачи оказали женщине экстренную помощь и пришли к выводу, что необходима операция, так как размер грыжи существенно снижал качество жизни женщины и очередной приступ мог привести к летальному исходу.

В ходе двухчасовой операции пациентке была сформирована новая брюшная полость. Грыжа была закрыта двумя полипропиленовыми сетками размером 30х30 см. По словам врача-хирурга Сергея Чернявского, подобные вмешательства проводят только в крупных специализированных герниологических центрах. Так как хирурги 29-й больницы регулярно проходят обучение в подобных центрах, их квалификация и опыт позволяют браться за самые сложные случаи.

Уже спустя два дня после операции женщина смогла самостоятельно подняться на ноги и ходить, а спустя месяц, по ее собственному признанию, стала чувствовать себя очень хорошо, чего не было уже долгие годы.