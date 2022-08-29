В Кузбассе нашли двух жителей, которые заблудились в лесу, собирая грибы

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

В районе деревни Осиновка в Кемеровском районе два человека пошли в лес за грибами и заблудились. Об этом сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда со служебной собакой прибыли к месту происшествия, тщательно провели осмотр лесного массива. Жителей обнаружили и вывели к остановке общественного транспорта.

Напомним, что в Кузбассе пропавшего в тайге 60-летнего мужчину нашли живым спустя двое суток. В первую же ночь возле его ночлега появился медведь.